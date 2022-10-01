وزير السياحة يفتتح الدورة الأولى لمهرجان الداو الدولي للفنون بالغردقة

افتتح، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، منذ قليل، فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الداو الدولي للفنون، وتنظمه شركة الداو للتنمية، بالممشى السياحي بمدينة الغردقة، خلال الفترة بين 1 - 7 أكتوبر الجاري، في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وشارك في حضور الافتتاح من الوزارة، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ومن المحافظة اللواء أحمد مرزوق السكرتير العام المساعد، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومحمد مخلوف المستشار الإعلامي للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بالإضافة الى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين والفنانين.

الوزير والمحافظ تفقدان المعرض الفني

وتفقد الوزير والمحافظ، المعرض الفني الذي تم عرض فيه أعمال الفنانين المشاركين بالمهرجان، التي تبرز الثقافات والفنون بمختلف أنواعها، إذ شارك بالمهرجان أكثر من 40 فنانا من مختلف دول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والأردن وتونس وأوزبكستان والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مجموعة من الفنانين المصريين.

وخلال الاحتفالية التي أقيمت بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، ألقى السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار كلمة، رحب خلالها بالحضور، متمنياً لهم أُمسية رائعة يستمتعوا خلالها بموسيقى الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت، معربا عن سعادته لتواجده اليوم، في هذه الفعالية الرائعة، التي يتم تنظيمها بمدينة الغردقة بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص، التي تبرز دور القطاع الخاص في الترويج السياحي للمقاصد السياحية المختلفة في مصر، وتنشيط السياحة إليها.

جدير بالذكر، أنه خلال الأيام الماضية، توافد الفنانون المشاركون في المهرجان إلى مدينة الغردقة، إذ بدأت مجموعة من ورش العمل التي استمرت خلال الفترة ما بين 22- 29 سبتمبر الماضي.

الدور التاريخي للبحر الأحمر في التجارة الدولية

وفكرة هذا المهرجان، مستوحاة من الدور التاريخي للبحر الأحمر في التجارة الدولية، وأيضاً من فكرة أن «الداو» كانت سفينة شراعية عربية، خدمت في التجارة، وحققت التبادل بين الثقافات، وهذا يتطابق مع فكرة المهرجان وهدفه، الذي سيجعل من مدينه الغردقة، وجهة رئيسية في التقاء الثقافات، لذلك وقع الاختيار على مدينة الغردقة لانطلاق مهرجان الداو الدولي للفنون.

ويأتي إطلاق هذا المهرجان، في إطار الشراكة والتعاون مع أحد المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر، ليكون أكبر معرض فني دولي بمدينة الغردقة لتنشيط السياحة والترويج للمقصد السياحي المصري، بشكل عام ولمحافظة البحر الأحمر بشكل خاص لما تتمتع به من جو دافىء وشواطئ مشمسة وطبيعة خلابة، خاصة مع اقتراب موسم السياحة الشتوي.