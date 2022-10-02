العثور على جثة رجل سبعيني أمام نادي رمسيس ببورسعيد

عثر الأهالي بحي الشرق ببورسعيد على جثة مجهولة الهوية لرجل سبعيني أمام نادي رمسيس الرياضي بنطاق الحي وتبين أنه يتخذ الرصيف ملجأ له منذ 15 سنة وأنه من المتسولين، كما أصيب آخر صدمته سيارة مسرعة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي علي جثة مجهولة الهوية لرجل في السبعين من عمره أمام نادي رمسيس بحي الشرق وجرى نقله لمشرحة مستشفى النصر التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد تحت تصرف النيابة

المتوفى من المتسولين

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الجثة لشخص يدعي زكريا شنودة وأنه من المتسولين.

ينام على الرصيف منذ 15 سنة

واتخذ زكريا رصيف مبنى حي الشرق ونادي رمسيس الرياضي بنفس المنطقة مكان له للنوم فيه منذ 15 سنة ومنذ ثلاث أيام أعلن عن اسمه وأنه مريض وأعطاه المحيطون به طعام وملابس وفوجئو به اليوم جثة هامدة.

ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الوفاة وأمرت بالتحفظ على جثة تحت تصرفها بمشرحة مستشفى النصر

من جانب آخر تلقى مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول محمد مجدي محمد يوسف 29 سنة إلى مستشفى السلام بورسعيد مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس وآلام بالظهر بعد أن صدمته سيارة بشارع 23 ديسمبر أمام المول الجديد بسبب السرعة الزائدة

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ علي السيارة وقائدها تحت تصرفها واستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث