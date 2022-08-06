جاء من المنيا للعمل فعاد جثة هامدة.. قصة أحد 5 ضحايا لـ«بالوعة أشمون»

بينما سادت حالة من الحزن في قرية «لبيشة»، التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، بعد مصرع 5 شبان سقطوا في بالوعة للصرف الصحي، انتقلت الأحزان إلى محافظة المنيا، بعدما تبين أن أحد الضحايا الخمسة من أبناء المحافظة، دفع حياته ثمناً لشهامته، أثناء محاولته إنقاذ أحد الضحايا، بعد سقوطه في البالوعة، وتبعه ثلاثة أشخاص آخرين، ليلقوا مصرعهم جميعاً.

جاء الشاب «عزت عمر» من صعيد مصر، وتحديداً من محافظة المنيا، بحثاً عن لقمة عيش حلال، من خلال العمل في مجال إنشاءات الصرف الصحي، ولكن أحداً لم يتوقع أنه سيعود إلى محافظته جثة هامدة، حيث سقط في بالوعة للصرف الصحي في قرية «لبيشة»، بمركز أشمون، في محافظة المنوفية، أثناء محاولته إنقاذ شاب لم تربطه به أي علاقة.

تشيع جثمان الشاب في محافظة المنيا

صدمة كبيرة على المتواجدين مع الشاب من أفراد أسرته بمحافظة المنوفية، عندما علموا بخبر وفاته ومعه 4 شباب آخرين داخل بالوعة الصرف الصحي، وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، قام أفراد أسرته بالذهاب به إلى محافظة المنيا، مسقط رأسه، لتشيعه إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على أفرد الأسرة، الذين جاءوا معه إلى المنوفية، في رحلة البحث عن لقمة عيش حلال، إلا أنهم عادوا به جثة هامدة، ملفوفاً في كفنه.

مصرع 5 شبان في بالوعة بأشمون

وخيمت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية لبيشة، بشكل خاص، ومركز أشمون ومحافظة المنوفية بشكل عام، بعد مصرع 5 أشخاص داخل بالوعة للصرف الصحي، وبدأت الواقعة عندما سقط شاب في البالوعة، التي يزيد عمقها على 5 أمتار، وبعد صرخات بعض السيدات، توافد الجيران والمارة لإنقاذ حياته، وكلما حاول شاب النزول إلى البالوعة لإخراجه، يموت معه، حتى وصل العدد إلى 5 ضحايا، جميعهم من الشباب.

وفور إخطار الأجهزة الأمنية في المنوفية بالواقعة، تم الدفع بقوة أمنية إلى محل البلاغ، وتمكنت من انتشال جثامين 5 ضحايا، وتبين أن سبب الوفاة هو الاختناق بغاز سام داخل بالوعة الصرف الصحي، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثامين الضحايا، حيث تم تشييعهم إلي مثواهم الأخير، وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي القرية، وفي محافظة المنيا أيضاً، التي شهدت تشييع أحد الضحايا من أبنائها.