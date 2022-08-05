«حموكشة» خرج للبحث عن قوت يومه فعاد جثة هامدة.. أصيب بطلق ناري في دار السلام

خرج «حموكشة» من منزله كالعادة لإحضار متطلبات أسرته وعلاج ابنته الصغيرة، وبدأ بتجهيز «التوك توك» الذي يعمل عليه، وعند تحركه طلب منه أحد الأهالي توصيله إلى سوق الساحل بمنطقة دار السلام، وعند وصوله تفاجئ بمشاجرة بين أفراد عائلتين يشهرون أسلحة نارية ويطلقون الأعيرة بطريقة عشوائية، حاول الاختباء بعيدًا عن طلقات الرصاص، لكنه أصيب بطلق ناري وسقط جثة هامدة وسط السوق.

«حموكشة» خرج للبحث عن لقمة العيش.. وعاد جثة

زوجة المجني عليه، قالت إن زوجها الذي يدعى «أ. م»، 30 عاما، يعمل سائق «توك توك»، ويذهب كل يوم للعمل ليأتي بعلاج ابنته الصغيرة التي تعاني من مرض كلوي ومتطلبات المنزل: «كان بيلف طول اليوم بالتوك توك علشان يوفر لنا كل حاجة».

وكشفت خلال حديثها لـ«الوطن»، إنه في يوم الحادث طلب منه أحد الأهالي توصيله إلى السوق لشراء الأعلاف، وعند وصوله إلى المكان تفاجئ بمشاجرة كبيرة بين عائلتين، وكان أحد أطراف المشاجرة يطلق الأعيرة النارية، فحاول الهروب من المكان، لكن أثناء اختبائه أصيب بطلق ناري في القلب توفي على إثرها، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني، ليفارق الحياة تاركا طفلين أحدهما مريض.

وطالبت زوجة المجني عليه بالإعدام شنقا لمن تسبب في مقتل زوجها، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث والإتيان بحق زوجها.

بلاغ بمشاجرة بالأسحلة النارية

البداية كانت بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في منطقة أثر النبي بدائرة القسم، ووجود قتيل.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والفحص والتحريات مقتل شاب يدعى «أ. م»، 30 سنة، تصادف مروره خلال مشاجرة بين عائلتين استخدم فيها الأسلحة النارية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قصر العيني.

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، والأسلحة النارية المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.