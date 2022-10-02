احتراق حمولة كرتون بسبب ارتفاع درجة الحرارة في سوهاج

نشب حريق بسيارة نقل محملة بورق الكرتون بمحافظة سوهاج، وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ لمركز أخميم بنشوب حريق بحمولة سيارة نقل قبل كارتة سوهاج بحوالي 35 كيلو بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز

الإنتقال لموقع الحادث

وبالانتقال لموقع الحادث تبين نشوب الحريق بحمولة السيارة مقطورة قيادة المدعو «طارق م م» سن 55 سائق ويقيم بمحافظة الشرقية وقد تم فصل المقطورة عن السيارة كما تم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

تفاصيل الحادث

وبسؤال مالك السيارة أفاد أنه أثناء قيادته السيارة محملة بكمية من ورق الكرتون قادمة من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية إلى مصنع الزيوت بحي الكوثر ونتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو مع تطاير شرر من عادم السيارة أدى ذلك لنشوب الحريق بحمولة المقطورة وتم فصل السيارة عن المقطورة

وأضاف باحتراق المقطورة والحمولة، ونفى الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.