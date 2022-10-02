ضبط 4 مسجلين خطر بينهم شقيقين أثناء بيع المخدرات في سوهاج

ضبطت مديرية أمن سوهاج 4 مسجلين خطر بينهم شقيقين لتجارة المواد المخدرة بسوهاج حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي يفيد ورود بلاغ لمركز سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات «منطقة وسط الصعيد» يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام كل من «أحمد م م ع» سن 32 عاطل يقيم دائرة مركز سوهاج والسابق اتهامه في القضية مخدرات وشقيقه «وحيد م م ع»سن 24 عاطل ويقيم بذات الناحية، والمسجل معلومات بأرشيف المنطقة «اتجار في المواد المخدرة " والسابق تهامه في عدة قضايا آخرهم القضية سلاح بدون ترخيص، والمطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا و«حسن ع س ع» سن 27 عاطل ومقيم مركز سوهاج والسابق اتهامة في عدة قضايا آخرهم القضية والمطلوب التنفيذ علية في قضايا ضرب وتبديد وإيصال أمانة، و«السيد ر» سن 34 عاطل مركز سوهاج والمطلوب التنفيذ عليه في قضايا تبديد وذلك عقب استصدار اذن النيابة العامة .

ضبط المتهمين

قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبط المذكورين حال مزاولة نشاطهم بصورة علانية بمحيط دائرة المركز وبحوزتهم «كمية من مخدر الآيس تزن حوالى 300 جرام - عدد 2 سلاح أبيض ويزان حساس - مبلغ 450 جنيه عدد 4 هاتف محمول».

اعتراف المتهمين

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والميزان لوزن المادة المخدرة والأسلحة البيضاء للدفاع.

العقوبة المتوقعة

وأفاد علاء عمر المحامي لـ«الوطن» بأن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة تصل إلى الإعدام ببعض الحالات وفقا لقانون العقوبات المصري.