ضبط 11 كيلو مواد مخدرة وأسلحة نارية بحوزة مسجلين خطر في سوهاج

تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط خارجين عن القانون وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة تجاوزت 11 كيلو جراما وأسلحة نارية.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود معلومات بتحديد مقر إقامة أحد الخارجين على القانون بإحدى قرى مركز شرطة جهينة بسوهاج بجوار المنطقة المتآخمة لقريته، واتخاذ مقره مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي بتجارة المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

مصرع المتهم في تبادل لإطلاق النار

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والتأكد من صحة المعلومات واستهداف موقع المتهم عقب استئذان الجهات المختصة، وفور الوصول لمكانه بادر المتهم بإطلاق النيران باتجاة قوات الشرطة، ما أسفر عن مصرعه، وعثر بحوزته على 2 بندقية آلية و4 خزائن.

10 كيلو حشيش وكيلو شابو

كما تم ضبط أحد معاوني المتهم وبحوزته 10 كيلو جرامات من مخدر الحشيش وكيلو من مخدر الشابو ونصف كيلو من مخدر الأفيون و100 جرام من الهيروين و1440 قرصا مخدرا و2 فرد محلي وطبنجة و10 خزائن وكمية من الذخائر و5 ميزان حساس و3 دراجات نارية وسيارتي ربع نقل ومبلغ مالي.

تم تحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.