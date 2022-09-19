إحباط تهريب 300 كيلو مواد مخدرة بحوزة متهم بقيمة 18 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية، إحباط محاولة نقل وتهريب 2500 طربة لمخدر الحشيش و50 كيلو لمخدر الهيدرو بمنطقة شرق قناة السويس، بقيمة مالية بلغت أكثر من 18.5 مليون جنيه.

وقال البيان، إنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، نشاط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، تخصص في نقل وتهريب كميات من مخدري الحشيش والهيدرو، من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائه.

ضبط 2500 طربة حشيش و50 كيلو هيدرو بحوزة المتهم

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 2500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جراما وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرامًا ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو 18 مليونًا و750 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.