ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما مواد مخدرة في منطقة الوايلي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار بها.

العثور على استروكس

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم السبت، فإن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوايلي، حال وجودهما بدائرة القسم، وبحوزتهما «كمية من مخدر الاستروكس – 2 قطعة سلاح أبيض "مطواة، سنجة" - مبلغ مالي - 2 ميزان حساس - هاتف محمول».

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهما الإجرامي.