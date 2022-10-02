محطة الأتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ.. تشحن 140 مركبة في 8 ساعات

آلة العمل لا تتوقف في مدينة شرم الشيخ التي تستعد لاستقبال قمة المناخ COP27 نوفمبر المقبل، من خلال عدد من المشروعات الصديقة للبيئة، وواحدا من هذه المشروعات هو مشروع محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية.

المحطة تتسع لـ140 أتوبيسا

وتشمل محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية التي بلغت إنجازها أكثر من 90%، منطقة للشحن والمظلات وتتسع لـ 140 أتوبيسا كهربائيا، ويستعرض تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «من مصر»، المذاع على «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، تفاصيل المحطة.

وقال المهندس أحمد نجاتي، مهندس موقع محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية، إن مشروع محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية مقام على مساحة 55 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 140 أتوبيس، مكما تحتوي المحطة على 70 شاحنا، الشاحن الواحد يشحن أتوبيسين.

من جانبه أوضح المهندس عبد الرحمن حسن، مدير المكتب الفني بالمشروع، إنه روعي عند التصميم مواكبة أحدث التكنولوجيا والمعايير، وجرى اختيار نظام للشحن يتوافق مع الأتوبيسات التي سيتم توريدها في شرم الشيخ.

مواد محلية الصنع

ولفت «حسن» إلى أنه جرى المواد المستخدمة في محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية محلية الصنع بنسبة أكبر من 80%، متابعا: «صناعة مصرية وتصميم مصري».

وأشار المهندس تامر طه، مدير مشروع محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية، إلى أن هناك أنواع من الشواحن سريعة وتبلغ 120 كيلووات، ومتوسط ويبلغ 60 كيلووات، ويمكن شحن الـ 140 أتوبيس في 8 ساعات.

وأفاد المهندس حسام الدين أشرف، مهندس إدارة الجودة بالمشروع، إنه جرى تصميم المشروع بأعلى معدلات الجودة العالمية وبأسرع وقت، طبقا لتعليمات «الأيزو 9001».