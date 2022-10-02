وزير الطيران: مطار شرم الشيخ جاهز لاستقبال كل وفود قمة المناخ cop27

كشف الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، عن استعدادات المطارات لاستقبال وفود قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ، قائلا إنه جرى زيادة ساحات انتظار السيارات في مطار شرم الشيخ، وتخصيص 37 مكان لانتظار السيارات القادمة، وجرى زيادة طاقة الإيواء بمطارات شرم الشيخ والغردقة والقاهرة الدولي وطابا لخدمة الركاب.

صالة ركاب جديدة بشرم الشيخ

وأضاف «عباس»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه جرى إنشاء صالة ركاب جديدة بمطار شرم الشيخ، ورفع كفاءة الممرات، والانتهاء من إنشاء ساحة انتظار سيارات صديقة للبيئة خلال أسبوعين.

وأكد أن المطار بكامل طاقته جاهز لاستقبال الوافدين لمدينة شرم الشيخ، وسيتم تسيير رحلات يوم 6 نوفمبر مباشرة من الخارج لشرم الشيخ، كما أن شركة مصر للطيران هي الناقل الرسمي لمؤتمر المناخ.

مصر متقدمة في إدارة الحركة الجوية

من ناحية أخرى قال وزير الطيران المدني إن الجمعية العمومية لمنظومة الطيران تجمع 139 دولة، بينما يبلغ عدد أعضاء المجلس التنفيذي 36 دولة من بينها مصر منذ 75 عاما، وجرى تجديد المجلس اليوم لثلاث سنوات مقبلة.

وأفاد بأن مجتمع الطيران المدني يرى مصر متقدمة في مجال تنظيم المطارات وإدارة الحركة الجوية، والسير في خطى واثقة ومستقرة لفترات مقبلة.

وأشار إلى أن ما جرى خلال الفترات السابقة من تطوير المطارات وزيادة الحركة الجوية القادمة لمصر خاصة بعد التعافي جراء فيروس كورونا، والدولة كانت على قدر هذه المسؤولة والإمكانيات، فمصر خلال أزمة كورونا كانت طاقة المطارات بالكامل تعمل، ولم تستغني الدولة عن أحد من العاملين في مجال الطيران المدني مقارنة ببعض الدول الأخرى، وطاقة المطارات زادت مثل مطار القاهرة الدولي ومطار الغردقة ومطار شرم الشيخ ومطار برج العرب.

وأكد أن الدولة لم تبخل على أسطول مصر للطيران، وهناك خطة طموحة لاستكمال دعم أسطول مصر للطيران وشركة إير كايرو، والتي تعتبر الجناح الاقتصادي لمصر للطيران، ويعني بالاقتصادي بأنه منخفض التكاليف.