زوج نادية العراقية يرثيها بكلمات مؤثرة: ليس لي عزاء سوى ذكراك الجميلة

ما زالت أسرة الفنانة نادية العراقية متأثرة برحيلها، فحرص زوجها أحمد حمودة على رثائها بكلمات مؤثرة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر زوج نادية العراقية صورة لها وعلق عليها: «أي ليل هذا الذي خيم على سمائي، وأي جرح غائر هذا الذي احتواني، وأي ألم دامي هذا الذي اعتراني؟ أيتها العبرات المتساقطة كزخات المطر انحرفي عن طريقك، وبدلي سبيلا غير هذا السبيل المتورم، أيتها الآهات المختلجة المترددة في داخلي؛ كفي صراخاً وعويلاً على ذكرى أحبة غادرونا».

حمودة: ليس لنا سوى الصبر

وأضاف حمودة: «أيتها الروح المذبوحة المتألمة؛ لملمي جراحك، واهضمي وجعك، وودعي من فارقنا بلا استئذان، أيها القلب المثقل بالأحزان المحمل بالذكرى الموجوعة ليس لك سوى صبر أيوب إن الذكرى تؤرقني، والشوق يجرفني لمتاهات مظلمة، ذلك الإحساس يذبحني حنيني لرفيقة ودعت دون وداع، اشتياقي لحبيبة رحلت بلا استئذان، تلك الغصة التي تعصر فؤادي فيدمى طريحاً مقتولاً، تلك الآه التي تليها آهات أخرى يرد صداها في نفس عليلة فيرديها جريحة،مذبوحة،، وأحر قلباه على رفيقة دربي وتوأم روحي».

واختتم: «أيتها الراحلة للحياة الابدية ناديتك فلم تسمعي،، دعوتك فلم تلبي،، ضاقت دنياي بما رحبت، وفرغ عالمي بما وسع،، دموعي تخنقني، وأنيني بين أضلعي يزيدني غرقا في يم الآهات،، وليس لي عزاء سوى ذكراك الجميلة وجع روح».

رحيل نادية العراقية

ورحلت عن عالمنا الفنانة نادية العراقية يوم 16 مايو 2021 متأثرة بإصابتها بمضاعفات فيروس كورونا الذي ظلت في صراع معه فترة قصيرة حيث غادرت دنيانا بعد أسبوعين من دخولها العناية المركزة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل الرعاية عن عمر ناهز الـ58 عاما.