سالي عبد السلام تشارك جمهورها فيديو من حفل زفافها: إن بعد الصبر جبر

حرصت الإعلامية سالي عبدالسلام علي مشاركة جمهورها فيديو من مراسم زفافها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

سالي عبد السلام: اتجوزت حبيبي وروحي

وعلقت سالي: «أخيرا اتجوزت حبيبي وروحي وكل حاجة، إن بعد الصبر جبر.. اللهم بارك بارك الله لنا وبارك علينا وجمع بيننا في خير، قصة فيلم والله يا ربي، ورب ضارة نافعة أن موضوع المتحرش ده يجيبلى مؤمن، مش هزعل تاني من ابتلاء يا ربي، مش هحكي غير لمدام إسعاد أو منى الشاذلي».

حفل زفاف سالي عبد السلام

واحتفلت الإعلامية سالي عبد السلام بعقد قرانها بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام علي رأسهم الكينج محمد منير وألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة وإيهاب جلال المشرف العام على قناة الزمالك وتوفيق عكاشة وحرمه حياة الدرديري وريهام إبراهيم ودينا كريم وشريف مدكور وشريهان أبو الحسن ومحمد الدسوقي رشدي وحرمه ودعاء عامر والفنان مجد القاسم وميلاد ابي رعد والدكتور أيمن رشوان وأحمد سالم وشيماء السباعي والفنانة ريم البارودي وإيناس علي، والإعلاميات سهير جودة ومنى عبد الغني ومفيدة شيحة والفنانة سيمون، وتم عقد القران على يد الشيخ خالد الجندي.