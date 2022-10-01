محمد منير يصل حفل زفاف الإعلامية سالي عبد السلام

وصل قبل قليل، الفنان محمد منير، حفل زفاف الإعلامية سالي عبد السلام، المقام حاليا، بحفل في أحد الفنادق النيلية، بمنطقة الجيزة، بحضور العديد من نجوم الفن والإعلام.

محمد منير يصل حفل زفاف سالي عبد السلام

والتفط منير الصور التذكرية مع الحضور، وحضر منذ قليل، الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والإعلامية شافكي المينري، وإعلاميو برنامج صباح الخير يامصر، وعدد من مذيعي راديو النيل.

ومن ضمن الحضور أيضا، الإعلامي شريف مدكور، والإعلامية فاطمة مصطفي، والإعلامي توفيق عكاشة، والإعلامي شريف نور الدين، وخالد عليش، وعقد القران الشيخ خالد الجندي، بحضور عدد من صديقات سالي عبد السلام منهن سهير جودة ومنى عبد الغني ومفيدة شيحة والفنانة سيمون.

تامر حسني يحيي حفل سالي عبد السلام

كما سيحيي حفل زفاف سالي عبد السلام، الفنان تامر حسني وفرقته الموسيقية، كما يجامل العروسة عدد من المطربين الشباب بالغناء في زفافها.

وأعلنت الإعلامية سالي عبد السلام عن خطوبتها، بنشرها صور تجمعها بزوجها، وأختصته ببعض كلمات الغزل، التي تبرز مدي حبها له، ومن المتوقع ان يحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي خلال الساعات القليلة الماضية، حفل الزفاف.