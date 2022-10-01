أشرف زكي وسيمون وشافكي المنيري يصلون حفل زفاف سالي عبد السلام

تحتفل الإعلامية سالي عبد السلام، مقدمة برنامج «قصة حقيقية»، على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، المذيعة بالراديو 9090، بحفل زفافها حاليا، داخل أحد الفنادق الشهيرة بالجيزة.

أشرف زكي يصل حفل زفاف سالي عبد السلام

ووصل منذ قليل، الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والإعلامية شافكي المنيري، والفنان مينا عطا، وعدد من مذيعي راديو النيل والقناة الأولى إلى حفل الزفاف، وعقد القران الشيخ خالد الجندي، بحضور عدد من صديقات سالي منهن سهير جودة ومنى عبد الغني ومفيدة شيحة والفنانة سيمون.

تامر حسني يحيي حفل زفاف سالي عبد السلام

ومن المتوقع أن يحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، خلال الساعات القليلة المقبلة لحفل الزفاف، فضلا عن إحياء الفنان تامر حسني حفل زفاف سالي عبد السلام.

سالي عبد السلام تعلن خطبتها

وأعلنت الإعلامية سالي عبد السلام عن خطبتها أمس، بنشرها صور تجمعها بشريكها، واختصته ببعض كلمات الغزل، التي تبرز مدى حبها له.