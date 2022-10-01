الشيخ خالد الجندي يعقد قران الإعلامية سالي عبد السلام (صور)

تحتفل الإعلامية سالي عبد السلام، حاليا بحفل زفافها في أحد الفنادق النيلية، بمنطقة الجيزة، وذلك بحضور العديد من نجوم الفن والإعلام.

وعقد الشيخ خالد الجندي، قران الإعلامية سالي عبد السلام على زوجها مؤمن، من خارج الوسط الفني، وسط أجواء من البهجة والفرح.

وحضر منذ قليل، عدد كبير من نجوم الوسط الإعلامي؛ أبرزهم سهير جودة، ومفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، ومن المتوقع أن يحضر عدد كبير من الشخصيات المهمة والفنية خلال الساعات المقبلة.

سالي عبد السلام تطلب من الجمهور الدعاء لها

وكانت الإعلامية سالي عبد السلام قبل بدء حفل زفاف، طالبت الحضور بالدعاء لها في الأيام المقبلة، كما قالت: «هشيل مؤمن جوزي في عينيا، وهبطل جنان وهسمع الكلام، وأنا لسه مخضوضة ومخطوفة كده، والفستان تقيل أوي، مش عارفة العرايس بيستحملوا الفساتين إزاي؟».

تامر حسني يحيي حفل زفاف الإعلامية سالي عبد السلام

ومن المقرر أن يحيي حفل زفاف الإعلامية سالي عبد السلام، الفنان تامر حسني.