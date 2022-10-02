روسيا تدمر 10 صواريخ أطلقتها «كييف» على «خيرسون».. وتقصف وسط «كريفي ريه»

دمرت قوات الدفاع الجوي الروسي، صباح اليوم الأحد، عشرات الصواريخ الأوكرانية، أطلقتها «كييف» على منطقة «خيرسون».

وفي 30 سبتمبر الماضي، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وثائق انضمام جمهوريتي «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين،، و«خيرسون» و«زابوريجيا»، إلى بلاده.

بدورها، أعلنت السلطات الأوكرانية، عن قصف روسي، لموقع للبنية التحتية للمدنية في وسط «كريفي ريه» وسط البلاد، باستخدام طائرة بدون طيار كاميكازي.

وحث رئيس الإدارة العسكرية في «كريفي ريه»،أولكسندر فيلكول، السكان، عبر «تليجرام»، على عدم نشر أي صور من مكان الضربة.

وفي وقت سابق، قصفت القوات الروسية «نيكوبول» بمنطقة دنيبروبتروفسك، 3 مرات، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

تفعيل صفارات الإنذار في «نوفا كاخوفكا»

وأشارت سلطات «خيرسون» في بيان، إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار، في بلدة نوفا كاخوفكا بعد رصد عدد من الصواريخ في الأجواء، موضحة أنه تم سماع 10 انفجارات متتالية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وقصفت قوات المدفعية الأوكرانية، مناطق: «نيكيتوفسكي-كالينينسكي-ماكيفكا-ياكوفليفكا، بـ6 قذائف من عيار 155 ملم و5 قذائف من عيار 152 ملم و4 قذائف من عيار 122 ملم.

وزيرة الخارجية الأسترالية: العقوبات تؤكد معارضة «كانبيرا» الشديدة لأفعال بوتين

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأسترالية، إن «كانبيرا»، ستدرج 28 شخصا على علاقة باستفتاءات انضمام 4 مناطق إلى روسيا، وأوضحت وزيرة الخارجية، بيني وونج، اليوم الأحد، في بيان، أن عقوبات مالية إضافية وحظر سفر سيتم فرضه، 28 من وزراء وكبار المسؤولين الذين عينتهم روسيا.

وأضافت وونج،، أن العقوبات الأسترالية، تؤكد معارضة بلادها الشديدة لأفعال بوتين والذين ينفذون أوامره.