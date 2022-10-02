أوكرانيا تعلن مقتل 64 جنديا روسيا في منطقة العمليات الجنوبية

أعلنت أوكرانيا، مقتل 64 جنديًا روسيا، وتدمير 16 دبابة و11 عربة قتالية مدرعة في منطقة العمليات الجنوبية، مشيرة إلى أن الوضع في المنطقة لا يزال صعبًا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأوضحت «قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن القوات الروسية، نفذت 7 غارات جوية على مواقع أوكرانية، فيما شنت القوات الجوية الأوكرانية، 9 ضربات على قوات موسكو.

محاصرة ما بين 5 آلاف و5500 جندي روسي في «ليمان»

وفي وقت سابق، أشار الجيش الأوكراني، إلى محاصرة آلافًا من الجنود الروس في مدينة «ليمان» الواقعة في «دونيتسك» التي ضمتها روسيا إلى أراضيها، أمس الأول الجمعة، مشيرا إلى وجود ما بين 5 آلاف و5500 جندي روسي محاصرون، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قالت في بيان، إنه بسبب التهديدات بالتطويق، تم إبعاد القوات من «كراسني ليمان» بجمهورية «دونيتسك» الشعبية وتراجعت إلى خطوط أكثر فائدة.

وأكدت أوكرانيا، أن استعادة «ليمان» ستسمح للقوات الأوكرانية، بالتقدم إلى «لوجانسك»، مشددة على أهمية السيطرة على ليمان لأنها تمهد للذهاب لأبعد من «كريمينا» و«سيفيرودونيتسك»، واتسعادة «دونباس».

زيلينسكي: المسؤولون الروس لا يقرون بأن الحرب خطأ تاريخي بالنسبة إلى «موسكو»

وفي وقت سابق، رحب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بسيطرة «كييف»، على «ليمان»، وقال المسؤول العسكري الأمريكي، إن الأمر سيخلق معضلات جديدة للجيش الروسي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، مخاطبا المواطنين الروس، وعلى وجه الخصوص المسؤولين الحكوميين، إنهم سيقتلون واحدا تلو آخر وسيصبحون أكباش محرقة ما دام الرئيس الروسي فلاديمير في الحكم، مضيفا إن المسؤولين الروس لا يقرون بأن هذه الحرب هي خطأ تاريخي بالنسبة إلى «موسكو».

وأعلنت «وكالة الطاقة الذرية»، أن المدير العام للمنظمة، رافائيل جروسي، يعتزم إجراء زيارة إلى روسيا وأوكرانيا، في الأسبوع المقبل لمناقشة مبادرة إنشاء منطقة آمنة حول محطة «زابوريجيا» النووية وتحقيق الأمن النووي في أقرب وقت ممكن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

«البنتاجون»: قبول أعضاء جدد «الناتو» يجب أن تتخذه جميع الدول الأعضاء

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن قرار قبول أعضاء جدد في حلف شمال الأطلسي «الناتو» يجب أن تتخذه جميع الدول الأعضاء الـ30 عبر التصويت، وأوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأسترالي ريتشارد مارليس في «ولاية هاواي».

وأضاف أوستن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بسياسة الباب المفتوح في حلف «الناتو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.