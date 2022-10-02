قانوني يشرح شروط إقامة دعوى خلع: قرار نهائي لا يجوز استئنافه

تعجّ محاكم الأسرة بدعاوى الخلع يوميا، فبعد أن تيأس الزوجة وتبغض العيش مع شريك حياتها على حد قولهن في عريضة الدعوى، تلجأ إلى الخلع كحل نهائي حال رفض الزوج الطلاق، ليقول القضاء كلمته.

وتظل بعض الأسئلة حول دعوى الخلع، محط اهتمام الكثير من المواطنين، وخلال هذا التقرير توضح «الوطن» شروط إقامة دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة؟، حسب علي حموده، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية.

شروط إقامة دعوى خلع

1- ترسل الزوجة مقدم الصداق للزوج على يد محضر بموجب إنذار رسمي، وحال رفض استلامه يودع داخل خزينة المحكمة.

2- تقدّم الزوجة طلب تسوية خلال 15 يومًا، ويتم بعدها حفظ الطلب.

3- تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية والشرعية، مثل حقها في المؤخر ونفقتي العدة والمتعة، وذلك خلال دعوى الخلع فقط.

4- لا يتم المساس بالقائمة نهائيًا فهى حق من حقوق الزوجة.

مدة دعوى الخلع في المحكمة

5- تستغرق دعوى الخلع كحد أقصى 6 أشهر، حال كانت الأمور طبيعية.

6- دعوى الخلع قرار نهائي وليس لها استئناف.

7- إن وجد أطفال من هذه الزيجة يجب إعادة الإعلان مرة أخرى.

8- وبعد الحكم بـ25 يومًا تتسلم الزوجة الصيغة التنفيذية للحكم لتسجيلها.

9- فور صدور حكم الخلع تتوقف نفقة الزوجة.

10- دعاوى الخلع تسقط الشوز والطاعة.

11- بعد الخلع لا يحق المساس بحقوق الأطفال بأي شكل.