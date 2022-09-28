محام يوضح.. الإجراءات والأوراق المطلوبة لإقامة دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة

أمام محاكم الأسرة تقف العديد من الزوجات، ويتساءلن عما هي الإجراءات والأوراق المطلوبة منهن حتى تتمكن من إقامة دعوى طلاق، بعد اتخاذهن قرارا بحل الرابطة الزوجية التي تجمعهن بأزواجهن بعد أن استنفذن جميع الحلول الودية.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية الإجابة على التساؤل الذي تطرحه العديد من الزوجات، وهو «ما هي الإجراءات والأوراق المطلوبة لإقامة دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة؟»، وبعض الأسئلة التي تشغل بال رواد محكمة الأسرة، عن كيف يتم الطلاق من خلال محكمة الأسرة وما شروطه، وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.

قال علي حمودة المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، إن الطلاق هو لفظ صريح يحل الرابطة الزوجية الصحيحة بين الزوجين، أما في حالة إن طلق الزوج زوجته بشكل غيابي عليه أن يخطرها بالطلاق.

وأضاف «حمودة» أنه حسب المادة رقم 22 من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على أن «مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة».

وشرح المحامي أن هناك عدة إجراءات يجب القيام بها لرفع دعوى أمام محكمة الأسرة، حيث تختص هذه المحكمة بفض النزاعات في حالات الطلاق بجميع أنواعه، والنفقة للزوجة والصغار وحضانتهم، وهذه الإجراءات المطلوبة لدعوى طلاق وشروطها:ـ

الإجراءات المطلوبة لدعوى طلاق

1- ﺸﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ، هو ﺗﻮﺻﻞ ﻄﺮﻓﻴﻦ النزاع ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.

2- تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‏.

3- المحكمة هي تبث في دعوى الطلاق، فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة.

4- حال تعسف الزوج لإيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بها، ويراعى عند تقدير المتعة.

5- الزوج هو الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر.

6- وتحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.

الأوراق المطلوبة

وعن الأوراق المطلوبة للبدء في إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة قال:ـ

1- تقديم نسخة ضوئية عن وثيقة زواجهم.

2- نسخة من التوكيل وبه صورة كارنيه المحاماة.

3- نسخة ضوئية من شهادة ميلاد الصغار بالكمبيوتر حال وجود صغار.

4- حصول الزوجة على رقم للتسوية والتاريخ الذي تحضر به بنفسها لمكتب التسوية للفصل فى النزاع.

5- تقوم برفع الدعوى بعد مرور 15 يومًا فقط من اليوم الذيقدمت به طلب التسوية.

6- تقوم برفع دعوى بعد صدور قرار في طلب التسوية، سواء كان القرار إيجابي أو سلبي.

7- تقديم عريضة الدعوى مرفق بها رقم التسوية، وكذلك التاريخ الذي تمت به التسوية.

8- نسخ ضوئية من عريضة الدعوى، ووضع دمغة محاماة على أصل العريضة.

9- وجود حافظة للمستندات الخاصة بالقضية لحفظها.