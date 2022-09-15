قانوني: 7 خطوات لاستخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة.. تعرف عليها

يعد إعلام الوراثة، من الدعاوى التي تستقبلها محاكم الأسرة بشكل يومي، وعادة ما يتعلق بتقسيم الميراث وحصول المواطنين على حقوقهم بعد وفاة أحد أفراد الأسرة.

وخلال هذا التقرير، تجيب «الوطن»، تستعرض الوطن خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة، ضمن خدماتها اليومية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم.

إعلام الوراثة يحدد الورثة الشرعيين

وبحسب المحامي علي حمودة، المختص في الأحوال الشخصية، فإن إعلام الوراثة يستخرج من محكمة الأسرة، ومن خلاله يقوم بتحديد من هم الورثة الشرعيين، وأنصبتهم بعد أن يتم تقديم الطلب، وبعدها تقوم المحكمة في الأغلب بتحديد الجلسة بعد شهر، وبعد مُضي أسبوع يتم إصدار إعلام الوراثة من أول جلسة، أو يتم تأجيلها لمدة أسبوع آخر بعد إعلام الوارثة.

خطوات استخراج إعلام الوراثة

وقال المحامي إن عملية استخراج إعلام الوراثة تتمثل في 7 خطوات، كالآتي: ـ

1- بعد وفاة رب الأسرة، يتم تحديد الأبناء القصر إن وجدوا، وتحديد الشخص الوصي عليهم بعد قرار وصاية رسمي، ففي حالة عدم وجود جد الأبناء، أو تنازله عن الوصاية، تمتلك الأم حق الوصاية عليهم.

2- وبعد تحديد الميراث الشرعي من التركة لهم، يتم وضعها في حساب خاص بالأبناء القصر في البنك، ولا يحق لأي شخص التصرف في هذا الميراث سوى الوصي، وذلك بعد إصدار إذن من القاضي، أو حال بلوغ الأبناء للسن القانونية.

3- أما في حالة عدم وجود قاصر بين الورثة، يتم تقديم طلب في المحكمة لسكرتير الجلسة المختص بمحل السكن المذكور في شهادة الوفاة، وبعدها يقوم الموظف بتقدير الرسوم على الطلب المقدم، وبعد الانتهاء يتم أخذ الطلب وسداد الرسوم بالخزينة ووضع الدمغات عليه، ثم يقدم للموظف ويرفق معه شهادة الوفاة، بعدها يتم تحديد رقم للقضية، وتحديد تاريخ للجلسة، ويُدون عليها صيغة الإعلان.

4- يتم الحصول على صيغة من الإعلان مختومة، وعدد صور منها حسب الورثة المعلن لهم، للاحتفاظ بنسخة.

5- بعدها يتم الحصول على صيغة الإعلان، ويرفق معها صورها، وتسليمها لقلم المحضرين المختص، ليتم إعلان الورثة بعدها.

6- حال إعلان باقي الورثة، لا يشترط حضورهم، في هذه الجلسة، ويكفي حضور مقدم الطلب أو شخص ينوب عنه، أما في حالة إن لم يتم إعلانهم، فحينها يجب حضورهم، ويسمع القاضي لشهادتهم، ليقرر أن الأسماء الموجودة بالطلب هم الورثة الشرعيين فقط ولا يوجد أحد أخر.

7- وبعدها يقرر القاضي إصدار الإعلام موضحًا به اسم وتاريخ وفاة الشخص الموروث، وبيان من هم ورثته الشرعيين، وما أنصبتهم، ويقوم بعدها مقدم الطلب أو أي أحد من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.