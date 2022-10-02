محافظ الجيزة يعلن دخول 67 مدرسة الخدمة التعليمية في العام الدراسي الجديد

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنَّ المحافظة كثفت من الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع الإدارات التعليمية.

العام الدراسي الجديد 2022

وأضاف «راشد» خلال جولته في مدرسة السعيدية الثانوية بنين في محافظة الجيزة، أنَّ هناك 23 مدرسة عسكرية دخلوا الخدمة التعليمية هذا العام الدراسي، و44 مدرسة بها 566 فصلًا تعليميًا أيضًا دخلت الخدمة، مؤكّداً أنَّ المحافظة ستعمل على زيادة أعداد المدارس العام المقبل.

«راشد»: بنية تحتية قوية للمدارس الجديدة

وأكّد أنَّ جميع المدارس الجديدة التي دخلت الخدمة التعليمية متوفر بها بنية تحتية قوية من معامل وفصول دراسية، لافتاً إلى أنَّه تمّ عقد اجتماعات مكثفة مع قيادات التعليم في المحافظة للوقوف على كل الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

ونوه محافظ الجيزة، إلى أنَّه تمّ إجراء تغييرات في مديري الإدارات التعليمية والمدارس لضخ دماء جديدة بفكر ورؤية جديدة، مؤكّداً تضافر الجهود لعام دراسي منتظم.