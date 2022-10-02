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وزير التعليم يتابع انتظام الدراسة في بني سويف اليوم

1220 مدرسة تستقبل 800 ألف طالب في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
08:14 ص | الأحد 02 أكتوبر 2022
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

يتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، سير وانتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد من داخل مدارس محافظة بني سويف، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الإقليم، وعدد من قيادات وزارة التعليم ومديرية التربية والتعليم ببني سويف.

ومن المقرر أن يزور وزير التربية والتعليم مدارس الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات «الصفا» سابقا بمدينة بني سويف، والشهيد أحمد محمد عبده الرسمية للغات «علي مبارك» سابقا بمدينة بني سويف، والشروق الرسمية للغات بالحي الثاني بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

1220 مدرسة تستقبل طلبة محافظة بني سويف 

وتنتظم الدراسة، اليوم الأحد، بكامل طاقتها في أكثر من 1220 مدرسة في محافظة بني سويف، والتي تستقبل ما يقارب الـ800 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الثانوي العام والفني.

استعدادات تعليم بني سويف للعام الجديد

واستعدت مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد بنظافة المدارس وتطهير دورات المياه حرصاً على سلامة الطلاب، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب للطلاب وتنفيذ ما ورد من تعليمات وقرارات وزارية في هذا الشأن، وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس والالتزام بالإشراف اليومي مع بداية اليوم الدراسي وأثناء تواجدهم في فناء المدرسة خلال الفسحة وحتى مغادرة جميع الطلاب المدرسة نهاية اليوم.

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