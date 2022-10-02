«التنمية المحلية»: 210 أتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء لنقل وفود قمة المناخ

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، ورئيس هيئة نقل الركاب بالإسكندرية، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، ومستشار وزير الإنتاج الحربي ورئيس مصنع 200 الحربي؛ لبحث استعدادات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27» في شرم الشيخ، خلال نوفمبر المقبل.

وبحث الاجتماع استعدادات نقل الوفود المشاركة، خلال فعاليات القمة، إذ تشارك وزارة التنمية المحلية عبر «هيئة النقل العام بالقاهرة ونقل الركاب في الإسكندرية» بعدد 210 أتوبيسات منها 100 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعي، و110 تعمل بالكهرباء، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ووزارة النقل.

اهتمام الدولة بمؤتمر قمة المناخ

وأكد وزير التنمية المحلية الاهتمام الذي توليه مصر بهذا الحدث الدولي المهم، والذي يتابعه بصورة مستمرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، من خلال أعضاء اللجنة العليا المعنية بالتحضير للمؤتمر، منوهًا باهتمام الدولة بملف التغيرات المناخية وحماية البيئة والخروج في هذا الحدث العالمي بصورة مشرّفة تعكس جهود مصر في هذا الشأن، ومكانتها دوليًا.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ هناك توجيهات من القيادة السياسية بأن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء، تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام صديقة البيئة.

إقامة محطات شحن للأتوبيسات

وشهد الاجتماع استعراض جهود وزارة النقل فيما يخص الانتهاء من منظومة شحن الأتوبيسات بالغاز الطبيعي والكهرباء، وإقامة محطات الشحن في مدينة شرم الشيخ لشحن الأتوبيسات المستخدمة في نقل الوفود، خلال فعاليات مؤتمر المناخ، كما عرض عدد الأتوبيسات التي تم استلامها من وزارة الإنتاج الحربى وتركيب الهويات البصرية من جانب إحدى شركات وزارة النقل؛ تمهيدًا لنقلها إلى مدينة شرم الشيخ.

ونوّه وزير التنمية بضرورة توفير الأطقم الفنية الخاصة بأتوبيسات الكهرباء، خلال انتقالها إلى شرم الشيخ، وتوفير الزي اللائق للسائقين والأطقم الفنية المعاونة بما يتناسب مع قمة المناخ، والانتهاء من تدريب السائقين والأطقم المشاركة في تشغيل هذه الأتوبيسات، إذ اختير نحو 300 سائق من السائقين المتميزين، و36 من العاملين «مهندسين – مشرفين – ميكانيكي – كهربائي سيارات – فني تكييف».

وخلال اللقاء عرض اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، كل الإجراءات التي قامت بها هيئة النقل العام بالقاهرة، خلال الفترة الماضية، فيما يخص خطة الهيئة لإضافة الأتوبيسات الحديثة الصديقة للبيئة لتحسين الخدمة المقدمة، وكذا الخطوات القادمة للانتهاء من التكليفات الخاصة بهيئة النقل العام فيما يخص نقل الوفود المشاركة بمؤتمر المناخ.

وأكد اللواء خالد عبدالعال تقديم المحافظة وقطاعاتها المعنية بهذا الملف كل التيسيرات والتنسيقات اللازمة خاصة ما يخص إجراءات استصدار التراخيص بعد استلام الأتوبيسات التي تُصنّع لتركيب الهوية البصرية لها ونقلها إلى شرم الشيخ.

نقل الأتوبيسات إلى شرم الشيخ

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني والمهام المحددة لجميع الجهات المشاركة في هذا الملف المهم وسرعة نقل الأتوبيسات الجديدة إلى شرم الشيخ بعد تركيب الهوية البصرية لها اعتباراً من الأسبوع الحالي، وإنهاء التراخيص بالتنسيق بين الوزارة ومحافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية ووزارة الإنتاج الحربي.

ووجّه وزير التنمية المحلية بسرعة استلام باقي الأتوبيسات المتعاقد عليها؛ لإنهاء إجراءات التراخيص اللازمة لها مع تركيب الهوية البصرية من جانب شركة وزارة النقل.