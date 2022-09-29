محافظ القاهرة يتابع الإجراءات النهائية لمشروع «كايرو بايك تمهيدا لافتتاحه

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رانيا هدية مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN HABITAT»، ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لمتابعة الإجراءات النهائية لمشروع «كايرو بايك» تمهيدًا لافتتاحه، بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ودكتور أحمد الضرغامي مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية، والمهندس سامى أبو زيد مستشار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

مشروع «كايرو بايك» يأتي بالتزامن مع «كوب 27»

وأكد «عبدالعال» أن مشروع «كايرو بايك» وهو نظام نشر استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بالعاصمة، نتاج شراكة بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية وبدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UNHABITAT»، وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية «drosos»، ودعم فني وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنمية «ITDP».

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المشروع متواكبًا مع استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ «COP27» في إطار سعي المحافظة لتقديم كل ما هو من شأنه دعم تكامل وسائل المواصلات وتسهيل الممارسات الصحية والبيئية لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات في إطار تنوع وسائل التنقل الصحي والصديق للبيئة، بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة.

«كايرو بايك» وسيلة نقل آمنة للبيئة

وأضاف «عبدالعال» أن «كايرو بايك» يهدف إلى تغيير مفهوم الدراجة من وسيلة لممارسة الرياضة إلى وسيلة نقل عام آمنة وصديقة للبيئة، وتضم المرحلة الأولى لـ كايرو بايك، 250 دراجة موزعة على 26 محطة، من إجمالى 500 دراجة للمشروع بالكامل تخدمها 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة، مع مراعاة اختيار أماكن المحطات قربها من محطات المترو والجراجات.

ونظام مشاركة الدراجات، هو تكنولوجيا وضع الدراجات في محطات في جميع أنحاء المدينة، يمكن سكانها وروادها من استئجار الدراجات من مكان (أ) ثم ترك الدراجة في مكان (ب)، وهو نظام ثبت نجاحه في تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية .