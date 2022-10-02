«تعليم الإسماعيلية»: ندوات تثقيفية عن نصر أكتوبر في أول حصة بالعام الجديد

قال الدكتور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه سيتم إقامة ندوات تثقيفية في الحصة الأولى بجميع المدارس عن نصر أكتوبر العظيم، بالتزامن مع احتفالات أكتوبر خلال الشهر الجاري، إلى جانب تكثيف أنشطة الصحافة المدرسية في كافة المدارس طوال الأسبوع.

وأضاف «عجلان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدراسة بدأت رسميا صباح اليوم الأحد في جميع مدارس المحافظة، دون وجود أي شكاوى أو رصد لأي معوقات.

غرف طوارئ لمتابعة انتظام الدراسة

وتابع أنه تم تشكيل غرف طوارئ فرعية في كافة إدارات التربية والتعليم بمراكز الإسماعيلية المختلفة لمتابعة حالة دخول الطلبة والطالبات إلى المدارس، بالإضافة لوجود غرفة عمليات رئيسية مرتبطة بالشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة الحالة الدراسية لحظة بلحظة في كل المدارس والنظام حال وجود أي طارئ.

إجراءات وقائية ضد كورونا

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية إنه وجه مديري المدارس بضرورة تعقيم وتطهير كافة المدارس قبل بدء الدراسة اليوم الأحد.

وأوضح «عجلان» أن جميع المدارس استعدت لاستقبال الدراسة اليوم بتوفير المعقمات والمواد المطهرة وتنظيف الفصول، مشيرا إلى أن عمليات التعقيم مستمرة بشكل يومي لمنع انتشار فيروس كورونا.