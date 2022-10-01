«التعليم»: نستقبل غدا 25 مليون طالب في 59 ألف مدرسة

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن اليوم الدراسي بدأ كبداية مبشرة وفيه شهدت 12 محافظة، انتظام العملية التعليمية دون وجود أية مشكلات تذكر أو تحديات واجهت الطلاب، مشيرا إلى أنه غدا الأحد تستقبل 59 ألف مدرسة على مستوى الجهورية 25 مليون طالب.

دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أجرى جولة تفقدية بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية في محافظة دمياط برفقه المحافظ، وشهدت الدولة تركيز الوزير على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية ومساعدة الطلاب في استيعاب البرامج الدراسية التي يجرى عرضها.

اكتشاف المواهب وتنمية قدرات للطلاب

واستطرد: «اليوم الترفيهي للطلاب نستهدف فيه اكتشاف المواهب وتنمية القدرات للطلاب من خلال التعاون مع الوزارات المختلفة من بينها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة، وكذا اكتشاف المواهب المدفونة لدى الطلاب وتنميتها ورعايتها، وأكد الوزير أهمية انتظام سير العملية التعليمة، والتأكيد على دور المعلم».

وأوضح أن الوزارة لديها استراتيجية يجري تطبيقها بشكل حازم؛ منها انتظام العملية التعليمية بشكل سليم، وعودة الطلاب للمدارس بما يحفظ حقوقهم وقدرتهم على التحصيل العلمي، والحفاظ على كرامة المعلم والارتقاء بدوره سواء من خلال التدريبات التي تمت للمعلمين وغيرها من المجهودات الأخرى.

وتابع: «وزير التربية والتعليم أعلن منذ يومين تنظيم احتفالية بيوم عيد المعلم خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر، وخلاله يجري تكريم عدد من المعلمين أصحاب القصص الملهمة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة أنا المعلم، التي لم يحدد موعد إطلاقها حتى الآن، ومن خلالها يجري تدريب ألف مدرس شاب لتولي المناصب القيادية في مدارسهم، وهي خطوة مهمة».