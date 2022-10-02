خبير استزراع سمكي: «تطوير البحيرات» سيحدث طفرة في الإنتاج

قال الدكتور يوسف العبد، استشاري وخبير الاستزراع السمكي، إنّ مصر لديها ريادة وسبق عالمي وإفريقي في مجال الاستزراع السمكي خاصة سمكة البلطي، لافتة إلى أنّ مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج السمك البلطي.

وأضاف العبد في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ إنتاج مصر من الأسماك يقدر بحوالي 2 مليون طن سنويًا، موضحًا أنّ 75 في المائة من هذا الإنتاج ناتج عن الاستزراع السمكي.

مصر الدولة الثالثة عالمياً

وتابع أنّ إنشاء الدولة لهيئة تطوير البحيرات سيحدث طفرة في إنتاج الأسماك، مرجعًا السبب إلى أنّ إنتاج البحيرات هذيل ولا يتعدي الـ250 ألف طن من إجمالي الإنتاج الكلي للأسماك: « إنتاج البحيرات هذيل مقارنة بمساحتها، وهيئة تطوير البحيرات ستكون الجهة المنوط بها كل ما يشمل تطوير البحيرات وتنميتها وإزالة التعديات عليها، وأيضًا كل ما يتعلق بالاستزراع السمكي».

وأوضح خبير الاستزراع السمكي أنّ القطاع الخاص لديه خبرة كبيرة في الاستزراع السمكي تمتد إلى القدماء المصريين، مشيرًا إلى أن المصري القديم لديه خبرة منذ القدم في الاستزراع السمكي وأنواعه خاصة أسماك البلطي والبوري والقراميط.

وحول مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الاستزراع السمكي، أكد «العبد» أنّ الاستثمار في الاستزراع السمكي يحتاج إلى خبرات متاحة في مصر، مستشهدًا بمحافظة كفر الشيخ التي تنتج حوالي 50 في المائة من إنتاج الاستزراع السمكي في مصر، وتبلغ المساحات المقام عليها مشاريع الاستزراع السمكي 350 ألف فدان.

الاستزراع السمكي

ونصح خبير الاستزراع السمكي بضرورة اتباع مجموعة من النصائح والمعايير قبل الاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي قائلًا: «يجب إجراء دراسات جدوى سليمة من أماكن ومستشارين معتمدين، لأن مدخلات الإنتاج تغيرت هذا العام سواء زيادة سعر الأعلاف أو الخامات أو استهلاك الطاقة، وعمل دراسات للبيئة التي سيقام عليها المشروع مثل عمل تحاليل لجودة التربة والمياه، والتأكد من جودتها ومدى صلاحيتها للاستزراع السمكي، كما يجب التأكد من وجود مصدر جيد للتمويل، والاعتماد على الاستشاريين وأصحاب الخبرة والاستعانة بالمتخصصين في إنشاءات المزارع السمكية».

أسماك المزارع

وانتقد «العبد» ما وصفه بالإشاعات المغرضة التي تتعرض لها المزارع السمكية: « هناك إشاعات مغرضة تتعرض لها المزارع السمكية على رأسها التأثير الخطير لهرمون الزريعة لتكون وحيدة الجنس، بالإضافة إلى وجود الديدان القاتلة والمضرة والدعوة لمقاطعة أسماك المزارع، مؤكدًا أنّ هذه الإشاعات تتنافى مع الحقيقة.

وأوضح أنّ مذاق أسماك المياه المالحة أفضل من مذاق أسماك المياه العذبة بما فيها الأنهار والمزارع السمكية، وأنها ذات فائدة وقيمة غذائية أكبر، نظرًا لأن بيئة المياه المالحة تحتوي على نسب أعلى من الكالسيوم والفسفور واليود والأوميجا 3: « ومع ذلك فإن أسماك المياه العذبة أيضًا ذات قيمة غذائية كبيرة، كما أن أسماك المزارع السمكية يختلف مذاقها وقيمتها الغذائية باختلاف نوع العلف الذي يقدم للسمك، فكلما كان العلف أفضل والمياه ذات جودة جيدة كلما كان مذاق السمك وقيمته الغذائية أعلى وأفضل».