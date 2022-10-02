«الأرصاد»: استمرار الموجة الحارة اليوم.. وأجواء الخريف تعود بنهاية الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تكون مرتفعة اليوم، ويتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 35 مئوية، موضحة أنّه بداية من الغد، تنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتكون 32 مئوية على القاهرة الكبرى، وبنهاية الأسبوع يكون الانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

التقلبات من سمات «الخريف»

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 5 لـ6 درجات في مثل هذا الوقت من العام، لافتة إلى أنّ التقلّبات من سمات فصل الخريف، ومن الوارد ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة مرة أخرى.

انخفاض الحرارة غدا

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة ستنخفض غدا من درجتين لـ3 درجات، ومع نهايات الأسبوع ستصل إلى 30 مئوية على القاهرة الكبرى، وسنشعر بالأجواء الخريفية، ومع فترات الليل والصباح الباكر سنشعر ببعض البرودة، ففي الأسبوع الواحد سيكون هناك ارتفاعا وانخفاضا بدرجات الحرارة، وهي سمة أساسية بفصل الخريف.