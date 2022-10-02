الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والانخفاض يبدأ الإثنين المقبل

استعرضت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل طقس اليوم الأحد، وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها السواحل الشمالية، مستعينة بصور من الأقمار الصناعية.

الحرارة في القاهرة 35 درجة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء شديدة الحرارة تستمر ليوم الأحد المقبل أيضًا حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة يبدأ من يوم الإثنين المقبل بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات ليبدأ سيطرة مرتفع العروض الوسطي وانكماش منخفض الهند الموسمي.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 35 - 24

العاصمة الإدارية 35 - 24

6 أكتوبر 35 - 23

بنها 35 - 23

دمنهور 34 - 23

كفر الشيخ 34 - 23

المنصورة 34 - 23

دمياط 31 - 23

بورسعيد 32 - 24

الإسماعيلية 36 - 23

السويس 35 - 23

الزقازيق 35 - 23

شبين الكوم 35 - 23

طنطا 35 - 23

شلاتين 37 - 26

الإسكندرية 32 - 23

العلمين الجديدة 32 - 23

وادي النطرون 35 - 23

مطروح 31- 23

السلوم 33- 23

سيوة 39 - 25

العريش 33 - 23

رفح 32 - 23

الطور 32 - 25

كاترين 31 - 18

رأس سدر 36 - 24

نخل 33 - 17

طابا 33 - 24

نويبع 36 - 26

حلايب 33 - 28

شرم الشيخ 37- 28

الغردقة 38 - 27

مرسى علم 35-26

الفيوم 36 - 23

بني سويف 36 - 23

المنيا 36 - 23

أسيوط 36 - 23

سوهاج 37- 24

قنا 40- 25

الأقصر 40- 25

أسوان 41- 26

الوادي الجديد 39- 26

أبو سمبل 40- 26

أبو رماد 38 - 27

رأس حدربة 34 - 26.