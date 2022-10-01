الأرصاد: الاثنين موعد انكسار الموجة الحارة.. وطقس رطب غدا

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة على كل الأنحاء والمدن والمحافظات، ما يجعل الكثيرين يبحثون عن موعد انكسار الموجة الحارة بالتزامن مع بداية العام الدراسي، حيث يرغب الكثير من أولياء الأمور في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أطفالهم من الطقس الحار.

موعد انكسار الموجة الحارة

وبحسب بيان صدر منذ قليل عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن موعد انكسار الموجة الحارة، هو يوم الاثنين المقبل الموافق 3 أكتوبر، إذ تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح ما بين 3 إلي 4 درجات مئوية، ليسود طقس حار رطب نهارًا معتدل الحرارة ليلا.

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد أن بكون الطقس غدًا الأحد يكون شديد الحرارة رطبا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا رطبا على السواحل الشمالية.

بينما خلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف خبراء الأرصاد أنه خلال الأسبوع المقبل تشهد البلاد نشاط للرياح خاصة خلال ساعات الليل، مما يقلل من الحرارة والرطوبة، على معظم الأنحاء.

بالإضافة إلى أنه في ساعات الصباح المبكر، تتكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض المناطق خلال ساعات الصباح الباكر وتحديدًا في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء.

نصائح لمواجهة الموجة الحارة

ووضعت الأرصاد بعض النصائح لمواجهة الطقس الحار، والتي جاءت كالتالي:

- تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.

- ارتداء الملابس الفاتحة والقطنية القادرة على امتصاص العرق.

- ارتداء قبعات أو واقي للرأس.

- الاستحمام المتكرر بالماء البارد.

- تناول الأطعمة الغنية بالماء خاصة خلال وجبة الإفطار.

وطالبت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية بشكل يومي والتي تعلن عن التطورات اليومية عن حالة الطقس.