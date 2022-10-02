60 ألف مدرسة تستقبل الطلاب.. ووزير التعليم بين التلاميذ لليوم الثاني

انتظمت نحو 60 ألف مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية، بعدما بدأ العام الدراسي أمس السبت في 12 محافظة فقط، حيث فتحت المدارس أبوابها أمام الطلاب مبكرا لتنظيم عملية الدخول، وجرى تطبيق تعليمات وزارة التربية والتعليم، بعدم دخول أولياء الأمور إلى المدرس، للحفاظ على الهدوء وتجنب الفوضى والتدافع والزحام والتجمعات، التي تؤثر على انتظام اليوم الأول.

تنظيم الطابور وبدء اليوم الدراسي بتحية العلم

وحضر المعلمون إلى المدارس في وقت مبكر، حيث استقبلوا التلاميذ لترتيبهم قبيل انطلاق طابور الصباح، وأكدت وزارة التربية والتعليم، التزام جميع المدارس بتنظيم الطابور وبدء اليوم الدراسي بتحية العلم، في المدراس الحكومية والخاصة والرسمية لغات والدولية.

فرق المتابعة تراقب تنفيذ تعليمات «حجازي»

وانتشرت قيادات وزارة التربية والتعليم في عموم محافظات الجمهورية، لمتابعة انتظام المدارس، حيث شاركوا الطلاب حضور طوابير الصباح، بتكليف من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، فيما انتشرت فرق من جهاز المتابعة وتقويم الأداء التابع للوزارة في العديد من المدارس منذ الصباح الباكر، لمتابعة ومراقبة تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخاصة بسير اليوم الدراسي، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، ومتابعة سلامة الإجراءات والتأكد من عدم وجود أي فصول بلا مقاعد.

وزير التعليم بين التلاميذ لليوم الثاني

ويتفقد وزير التربية والتعليم، اليوم، عددا من مدارس بني سويف، منها مدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات، والشهيد محمد عبده الرسمية للغات، والشروق الرسمية للغات، حيث سيتواجد وسط التلاميذ لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أجرى أمس السبت زيارة إلى عدد من المدارس في دمياط.

تقارير عن سير الدراسة

ومن المقرر أن يرفع مسؤولو وقيادات الوزارة، وأعضاء فرق المتابعة، تقارير مفصلة إلى وزير التربية والتعليم، عن سير العملية التعليمية أمس واليوم، للوقوف على الإيجابيات والسلبيات، وهو ما سبق وطلبه الوزير خلال اجتماعه مع مديري ومسؤولي الإدارات والمديريات التعليمية قبيل انطلاق العام الدراسي مباشرة.