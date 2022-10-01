السجن المشدد 3 سنوات لعامل احتجز زوجته رغما عنها لخلافات بينهما بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، حكما بالسجن المشدد 3 سنوات على المدعو «ا.ج.ش» 36 عاما، عامل، وذلك لاتهامه باحتجاز زوجته المجني عليها «ك.و» داخل مسكنهما بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج رغما عنها مع منع الطعام والشراب عنها.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي وأحمد الجندي، وبأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

احتجاز المجني عليها

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير 2022 بدائرة مركز المنشأة عندما قام «و. ب» بالإبلاغ عن المدعو «أ.ج. ش» زوج ابنته لاحتجازها لعدة أيام بمسكن الزوجية رغما عنها دون طعام مما جعلها بحالة سيئة وذلك لخلافات زوجية بينهما حتى استطاع والدها بمساعدة ذويه والجيران من تخليصها.

إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات

ووجهت الجهات المختصة للمتهم تهمة احتجاز المجني عليها لعدة أيام داخل المسكن ومنع الطعام عنها واستعمال القوة مع والد المجني عليها وقد تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق بالسجن المشدد 3 سنوات.