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التعليم: لن نربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية

كتب:

أميرة فكري
10:27 ص | الأحد 02 أكتوبر 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة لن تربط تسليم طلاب المدارس الرسمية للكتب الدراسية، بالمصروفات، للعام الدراسي الجديد 2022/2023، خاصة في الصفوف من السادس الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.

إلزام أولياء الأمور بسداد الكتب المطورة 

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه بالنسبة للكتب المطورة بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي، يجب على ولي الأمر سدادها أولا، لأنها مستحقات مالية يتم توريدها إلى الشركات التي طبعت الكتب وتأليفها. 

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