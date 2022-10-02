التعليم: لن نربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة لن تربط تسليم طلاب المدارس الرسمية للكتب الدراسية، بالمصروفات، للعام الدراسي الجديد 2022/2023، خاصة في الصفوف من السادس الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.

إلزام أولياء الأمور بسداد الكتب المطورة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه بالنسبة للكتب المطورة بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي، يجب على ولي الأمر سدادها أولا، لأنها مستحقات مالية يتم توريدها إلى الشركات التي طبعت الكتب وتأليفها.