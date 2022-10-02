«التعليم» تحذر من ارتداء «البناطيل المقطعة» وحيازة الموبايل داخل المدارس

حذرت المديريات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية، جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية من ارتداء البناطيل المقطعة وحيازة التليفون المحمول داخل المدارس، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالزي المدرسي الموحد وعدم الخروج عن النص، مطالبة جميع الطلاب بالالتزام بالحضور، للعمل على الارتقاء بمستواهم التعليمي، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

ممنوع دخول الطلاب المرتدون البناطيل المقطعة

وطالبت المديريات التعليمية، طبقًا للتعليمات الواردة من وزير التعليم، جميع المدارس بكل محافظة، بعدم السماح للطلاب الذين يرتدون «البناطيل المقطعة» من دخول المدارس، تزامنًا مع ثاني أيام العام الدراسي الجديد 2023، مؤكّدة أنَّ هناك تعليمات مشددة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدم السماح لدخول التليفونات الذكية المحمولة داخل المدارس، موضحة أنَّ أي محاولات شغب بين الطلاب سيتمّ ردعها وفقاً للقانون وبشكل صارم.

الطالب المشاغب لن يكون له تواجد داخل المدرسة

وأكّدت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، أنَّ العام الدراسي الجديد 2023، يسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية، مشيرة إلى أنَّ الطالب المشاغب لن يكون له تواجد داخل المدرسة، وأن المدرسة مكان للتعلم، موضحة أنَّه سيتمّ تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الجميع، حفاظاً على سير العملية التعليمية في جميع المدارس، وأن جميع المدارس معقمة تماما للوقاية من تفشي فيروس كورونا.