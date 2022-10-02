الحزب الاشتراكي الألماني: برلين نوعت مصادر الغاز والطاقة الفترة الأخيرة

قال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الألماني، إن الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر على العالم كله بشكل كبير، خصوصا وأن الدولتين لم يكونا دولتين مصدرتين للغاز الطبيعي المعادن فقط، حيث كانت إحدى الدولتان تصدر غاز طبيعي بجانب معادن كثيرة جدا لم تعد تصدر هذه المعادن منذ بداية الحرب، ودولة أخرى كانت مشهورة بتصدير الحبوب والبقوليات والزيوت وغيرها، ولكن كل هذا توقف ولم يتم تصدير كل هذه الأشياء التي كانت تعتمد عليها الكثير من دول العالم، وبالتالي دول كثيرة تأثرت بهذه الحرب.

خط الغاز «نورد ستريم2» الذي حدث به انفجارا لم يكن يورد الغاز بعد

وأضاف نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الألماني، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن خط الغاز «نورد ستريم2»، الذي حدث به انفجارا لم يكن يورد الغاز بعد، وخط الغاز «نورد ستريم»، كانت روسيا قد أوقفت توريد الغاز، وكانت ألمانيا وأوروبا يحسبون حساب قطع روسيا لتصدير الغاز الطبيعي كضغط سياسي لتحقيق نفوذ، وبالتالي بدأو منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية بتنفيذ خطط على المدى البعيد لمواجهة المشاكل التي ظهرت.

الحكومة الألمانية قد تحركت لتنويع مصادر الغاز

وتابع نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الألماني، أن الحكومة الألمانية تحركت لتنويع مصادر الغاز والطاقة الخاصة بها، وعمل جولات بالقارة الأفريقية وفي دول عربية وبعض الدول الأسيوسية، لضمان موردين غير روسيا للغاز، بجانب الدعم والتضامن الأوربي بين الدول وبعضها البعض.