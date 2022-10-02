علاء مرسي يكشف لـ«الوطن» تفاصيل شخصيته في مسلسل «الونش»

يشارك الفنان علاء مرسي، خلال الفترة المقبلة، في عمل درامي جديد يحمل اسم «الونش»، مع الفنان محمد رجب، ويقدم من خلاله شخصية مختلفة وجديدة عليه لتنضم إلى قائمة أعماله المتميزة.

وكشف الفنان علاء مرسي تفاصيل شخصيته فى مسلسل «الونش» من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا إنه خلال المسلسل يجسد شخصية مختلفة عليه تماما، يقدمها للمرة الأولى، وهى مركبة تحتوب على كثير من التفاصيل.

علاء مرسي في مسلسل الونش

وأوضح علاء مرسي أنه يجسد شخصية رجل من حارة شعبية، وهو رجل قوي الشخصية وقاسي المشاعر، كما أنه شخص طماع للغاية وأناني، لا يحب سوى نفسه فقط، كما أنه غير طموح و«تافه» للغاية.

وأكد «مرسي» أنه سعيد بتقديم هذه الشخصية والمشاركة في مسلسل الونش، لأن الشخصية، بحسب قوله، مليئة دراميا، ما يساعد الممثل على الإبداع نظر لوجود مساحة لإظهار قدراته التمثيلية.

يذكر أن مسلسل الونش يشارك في بطولتة عدد من الفنانين، منهم محمد رجب، ومنة فضالي، وميريهان حسين، ومحمود عبد المغني، وإيهاب فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.