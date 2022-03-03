علاء مرسي عن خناقة طليق منة عرفة مع إلهام شاهين: كلام فاضي

وصف الفنان علاء مرسي الضجة المثارة بشأن انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي بعد هجوم الأخير على الفنانة إلهام شاهين والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بـ«الكلام الفاضي».

وقال علاء مرسي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه لا يهتم بمثل هذه الأنباء لأنها لا قيمه لها، بحسب رأيه، مضيفاً: «أنا مش بتابع الكلام الفاضي، بتابع إننا نحقق أحلام الشباب، بتابع إزاي الأوضاع هتوصل ببن أوكرانيا وروسيا».

وبدأت تفاصيل الأزمة بين محمود المهدي وإلهام شاهين بعد انتقاد الأخيرة لتصريحات منة عرفة بشأن رفضها تقديم مشاهد القبلات في السينما، ما دفع الزوج آنذاك لمهاجمة «شاهين» عبر حسابه الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، وهو الأمر الذي قوبل باستهجان من أشرف زكي الذي وصف طليق منة عرفة بـ«النكرة»، ليفاجيء المهدي الجميع بعدها بإعلان نبأ انفصاله عن منة عرفة.

علاء مرسي بلطجي في «ملف سري»

وعن مشروعاته الفنية في دراما رمضان المقبل، كشف علاء مرسي عن مشاركته في بطولة مسلسل «ملف سري»، إذ يجسد شخصية بلطجي يُدعي «عم فتحي»، ولكنه تحفظ عن ذكر تفاصيل أخرى تخص الشخصية كي تكون مفاجأة للجمهور.

أبطال مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» من بطولة هاني سلامة، ومحسن محيي الدين، وماجد المصري، وميرهان حسين، وعائشة بن أحمد، وإدوارد، ودينا، ومادلين مطر، ونضال الشافعي، وصبا الرافعي، وكارولين عزمي، وشيرين، وإيمان سلامة، ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسين البلاسي.

وتدور أحداث المسلسل حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة في عائلة «المالكي»، ممن كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصري من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى، والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد مستشار يُعتبر نموذجاً للنزاهة والشرف، ليتصدى لهم ويرفض كل سبل الابتزاز، وتتوالى الأحداث في أجواء من الإثارة والتشويق.