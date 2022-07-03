علاء مرسي في يوم ميلاده: فشلت في إدارة موهبتي وندمان على «ماما حلوة»

امتلك المقومات التي تجعل منه نجما كوميديا بارزا، صاحب بنيان جسدي مميز وصوت حاد، وموهبة تمثيلية استطاع التحكم بها ببراعة، فهو قادر على انتزاع ضحكات الجمهور في مشاهد لا تتعدى الدقائق على الشاشة، الفنان علاء مرسي الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 57.

وفيما يلي أبرز تصريحات للفنان علاء الكوميدي علاء مرسي:

اعترف الفنان علاء مرسي أنه فشل في إدارة موهبته، على حد تعبيره، قائلا: «كنت أعمل على فيلم من بطولتي، وعندما توقف الفيلم تعرضت لأزمة نفسية وسافرت إلى سوريا، وعندما عدت كان أبناء جيلي اتخذوا خطوات كبيرة، وتشتت بعد ذلك في تجارب مختلفة ما بين الإخراج والتأليف والإنتاج».

علاء مرسي: نادم على مشهد «ماما حلوة»

وكشف علاء مرسي، أنه نادم على أداء مشهد «ماما حلوة» في فيلم «عندليب الدقي»، بالرغم أنه محبوب من الجمهور، قائلا: «أنا أسأل أصدقائي من النجوم لماذا لا يعرضون عليّ أدوارا في مساحات أكبر، فهم اعتادوا على وجودي في تلك المنطقة».

كما كشف علاء مرسي أنه كان يحب الفنانة ميرفت أمين على مدار 25 عاما متواصلة دون أن يعترف لها بذلك، «كنت بحبها حب غير عادي ومازلت أحبها ولم أصرح لها بحبي من قبل، ولا أستطيع الحديث في حضورها».

علاء مرسي: عملت عامل نظافة في المسجد النبوي بعد ضياع حلمي

قال «مرسي» إنه مر بمرحلة يأس في حياته ترك فيها الفن تماما، عندما ذهب فيلم كان يعمل عليه بعنوان «لو افترقنا» إلى نجم آخر، متابعا: «شعرت أن حلمى ضاع وكان السبب في تأخرى الفني سبت الفن وكل حاجة في الدنيا، وذهبت إلى المدينة المنورة كعامل نظافة في المسجد النبوي، ودخلت في حالة تصوف على مدار عام كامل».