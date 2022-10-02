توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورة هشام سليم 22 أكتوبر

ينطلق مهرجان الفضائيات العربية لدورته الـ13 يوم 22 أكتوبر من الشهر الجاري، والذي يشهد تكريمًا لعدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم اسم الفنان هشام سليم، والذي توفي 22 سبتمبر من الشهر الماضي عن عمر ناهز 64 عامًا، حسبما أعلنت إدارة المهرجان، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، وتأكيدها أنّها قررت إطلاق هذه الدورة باسم الفنان الراحل تخليدًا لذكراه.

وشوقت إدارة مهرجان الفضائيات العربية، متابعيها على السوشيال ميديا، بالإشارة إلى بدء العدد التنازلي لانطلاق المهرجان في الشهر الجاري، مع استمرار عملية التصويت لاختيار الأفضل في مجال الفن بناء على تصويت الجمهور والذي بدأ في شهر أغسطس الماضي.

الدورة الـ 13 تحمل اسم هشام سليم

وتشمل قائمة التصويت في المهرجان على جائزة أفضل مسلسل لعام 2022، وأفضل ممثل، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل ممثل كوميدي، وأفضل ممثلة كوميدية، وأفضل ممثل دور ثانِِ، وأفضل ممثل شاب، وأفضل ممثلة شابة، أفضل وجه جديد صاعد، أفضل تتر، أفضل مطرب، أفضل مطربة.

استمرار تصويت الجمهور لاختيار الأفضل

كما تشمل قائمة التصويت أفضل إخراج، أفضل قناة فضائية، أفضل برنامج فني، أفضل إعلامي، أفضل محطة إذاعية، أفضل مذيع راديو، أفضل فيلم سينمائي، أفضل ممثل سينما.

وفي العام الماضي كرّمت إدارة المهرجان برئاسة أحمد عليوة عددًا من نجوم الفن أبرزهم، الفنان أمير كرارة، والفنانة لبلبة، وياسر جلال، ونيللي كريم، وحمادة هلال.