صلاح عبدالله عن هشام سليم: «كنت بستفيد من خبرته السينمائية رغم صغر سنه»

ما زالت حالة الحزن تسيطر على الوسط الفني بعد رحيل الفنان هشام سليم، الخميس الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز الـ64 عاما، حيث يتداول الفنانون وصناع السينما والدراما عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي شهادتهم عن الفنان الراحل، والمواقف التي جمعت بينهم.

وأعاد الفنان صلاح عبدالله نشر تغريدة للمخرج عمرو عرفة عبر حسابه على «تويتر»، يتحدث فيها عن الفنان هشام سليم، وكواليس فيلم «يا مهلبية يا»، الذي جمع الثلاثي، قال فيها «كنت المنتج الفني للفيلم، وكان هشام بطل الفيلم ومعاه 4 كوميديانات عتاولة علاء ولي الدين، صلاح عبدالله، أشرف عبد الباقي وأحمد آدم، كان فرحان بيهم وكان معظمهم جديد على السينما ولكنه كان بيعاملهم كأنهم أبطال، كان بيحترم الإنسانية أكثر من أي شيء تاني.. الله يرحمك يا أعز إنسان».

التواصل الأخير بين صلاح عبدالله وهشام سليم

من جانبه، علق صلاح عبدالله على التدوينة قائلا: «هشام كان فرحان بينا جداً وكان بيصر يوصلني عشان ماكانش عندي عربية، ورغم إنه كان أصغر مني سناً لكن كنت بستنير بخبرته السينمائية وحكاياته الممتعة، وأراؤه المتميزة وفضلنا أصدقاء».

وتابع: «لما عرف إني قلقان عليه عشان مش عارف أوصله، بعتلي ڤويس قبل وفاته بأيام يطمني ويدعيلي».

نجوم الفن يودعون هشام سليم

ورحل الفنان هشام سليم عن عالمنا، الخميس الماضي، وحرص عدد كبير من الفنانين على أداء صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، قبل أن يوارى الثرى في مقابر الأسرة على طريق الواحات، وكان من ضمن الحضور الفنانين كريم عبد العزيز، أحمد السقا، خالد النبوي، محمود حميدة، إلهام شاهين، ليلى علوي، ومنة شلبي التي دخلت في حالة بكاء شديدة، بالإضافة إلى الإعلامية بوسي شلبي، بجانب وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

وقررت عائلة الفنان الراحل عدم إقامة عزاء، على أن يقتصر العزاء على تشييع الجنازة، وفقا لما أعلنه نجله نور سليم في تدوينة عبر حسابه على «إنستجرام».