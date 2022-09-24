«الستات مايعرفوش يكدبوا» ينعى هشام سليم: كان خلوقا ورحل في صمت

نعت مقدمتا برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة «cbc»، منى عبدالغني وهبة الأباصيري، الفنان هشام سليم، الذي وافته المنية أول أمس الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

الحزن يخيم على الوسط الفني بعد وفاة هشام سليم

وقالت الإعلامية هبة الأباصيري: «هذا الخبر أحزن الوسط الفني والجمهور المصري والعربي بشدة، إذ كان في رحلة طويلة للعلاج من مرض السرطان، وقدم الكثير للفن والسينما، وكل النجوم شاركوا في وداعه وجنازته».

وقالت الإعلامية منى عبدالغني: «لم أتعاون معه من قبل، لكنني قابلته، كان دمث الخلق ومهذبا، عايش معانا من وهو طفل، والناس بتحس أنه جزء منها، ماجدة الرومي وشيريهان نعته بكلمات مؤثرة، كل التعازي لأفراد أسرته».

هشام سليم كان جزءًا من البيت المصري

وأضافت: «هشام سليم كان جزءًا من البيت المصري والكل تألم من أجله، ندعو له بالرحمة والمغفرة»، أما الإعلامية هبة الأباصيري، فقالت إنها قابلته في أكثر من مناسبة، على التليفزيون المصري وبعض القنوات الخاصة: «كنت مذيعة صغيرة، بينما كان هو نجما كبيرًا، لكن استقباله لي ولفريق العمل كان جيدا للغاية، ولن أنسى ذلك أبدا، رحل في صمت، بعد أن كان فتى أحلام جيلي والجيل الذي جاء من قبلي».

وتابعت: «ألف رحمة ونور عليه، ربنا يتغمده برحمته الواسعة وكل التعازي لأسرته وجمهوره وكل محبيه، لم يترك إلا الأثر الطيب والسيرة الجميلة والأعمال الفنية المحترمة التي كان يختارها بعناية شديدة».