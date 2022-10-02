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دول وسط وشرق أوروبا بـ«الناتو» تطالب روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا

كتب:

سحر المكاوى
10:58 ص | الأحد 02 أكتوبر 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

طالبت دول وسط وشرق أوروبا بحلف الناتو، روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأعلن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، الجمعة، ضم 4 مناطق أوكرانية إلى الأراضى الروسية، وهي دونيتسك وخيرسون ولوجانسك وزابوريجيا، بعد إجراء استفتاء فيها، بعد نحو أسبوع من إعلان بوتين التعبئة العسكرية الجزئية في الجيش الروسي.

أوكرانيا تعلن استعادة مدينة ليمان من روسيا

وأعلنت كييف، أمس، استعادة مدينة ليمان في دونيتسك بشرق أوكرانيا، بعد محاصرة القوات الروسية بها، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ أوكرانيا ستسعيد مدنا أخرى، الأسبوع المقبل، على غرار مدينة ليمان. 

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بقلم سحر المكاوى