تحرير 1944 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

أعلنت الإدارة العامة للمرور تحرير 1944 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، خلال حملات موسعة على الطرق، ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، كما أن تسجيل المخالفات المرورية يكون بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

تحديد السيارات الجمركية منتهية الصلاحية

ويساعد الملصق الإلكتروني في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بوجودها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

ومن مزايا الملصق الإلكتروني أنه يتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

مخالفات لقائدي الدراجات النارية

كما قامت الأجهزة المعنية برفع 51 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 1150 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.