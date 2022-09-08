7 مخالفات تؤدي لمصادرة السيارة الميكروباص في الحملات المرورية

وضع قانون المرور الجديد، عدة ضوابط لمصادرة السيارات خلال حملات المرور، من مالكها أو سائقها، من بينها 7 مخالفات مرورية تصل العقوبة فيها إلى مصادرة المركبة لمدة 15 يومًا مع خصم 5 نقاط مرورية من رخصة السائق وتعليق رخصة القيادة لحين إتمام دورة التوعية المرورية في أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة، وفى حالة تكرار المخالفة خلال عام واحد يتم مضاعفة خصم النقاط منه.

وتستعرض «الوطن»، 7 مخالفات مرورية تصل العقوبة فيها إلى مصادرة السيارة والتي جاءت كالتالي:

- قيادة سيارة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية.

- إخفاء أو تغيير بعض أو كل بيانات السيارة، أو المواصفات الفنية أو طمسها أو حجبها.

- قيادة السيارات تحت تأثير المخدرات.

- ارتكاب سائق السيارة فعل مخالف للآداب العامة أو السماح بارتكابه في المركبة.

- عدم إبلاغ سائق السيارة عن حادث كان طرفا فيه ونشأ عنه إصابات أو وفيات أو عدم الاهتمام بأمر المصابين أو الهروب بعد التسبب في حادث نتج عنه إصابات أو وفيات.

- التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة مثلما يحدث في الأعمال الدرامية أو المسابقات الرياضية.

- اعتداء سائق السيارة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف.

إجراءات تسليم السيارة التي يتم مصادرتها

- تسلم لمالكها بصدور قرار من النيابة العامة.

- يفرج عنها وتسلم إلى مالكها بعد إثبات تحريات المباحث عدم علمه باستخدامها في الجريمة.

- تصادر نهائيا إذا ثبت تورط مالكها بالجريمة أو علمه بها.

طرق مصادرة السيارة

- تباع السيارة في مزاد علني.

- تسلم لجهات العمل الشرطية والقضائية رسميا وتغير أوراقها وأرقام اللوحات المعدنية لتضاف على قوة وزارتي العدل أو الداخلية.

- السيارات التي يتم ضبطها لتهريب المخدرات.

- تصادر رسميا لصالح الإدارة العامة للمخدرات إذا ثبت تورط مالكها في القضية.