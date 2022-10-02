«المرور» تنشر خدماتها على الطرق لتيسير الحركة في أول أيام الدراسة

عيّنت الإدارة العامة للمرور، خدمات مرورية على الطرق والشوارع الرئيسية لتسيير الحركة المرورية، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى عملهم والطلاب إلى مدارسهم، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

خطة مرورية لتجنب أي تكدسات

ووضعت الإدارة العامة للمرور خطة لتجنب وقوع أي تكدسات مرورية والقضاء على الكثافات المرورية بالشوارع والطرق الرئيسية، وتسهيل مرور المركبات لضمان وصول الطلاب والموظفين في مواعيدهم الى الأماكن التي يقصدونها.

الحالة المرورية

أما عن الحالة المرورية في الطرق والشوارع الرئيسية صباح اليوم الأحد، فظهرت كثافات متوسطة على طريق صلاح سالم وصولا إلى مطلع كوبري أكتوبر، كما ظهرت كثافات متوسطة بمطلع كوبري أكتوبر في الاتجاهين.

شارع رمسيس وكورنيش ماسبيرو

كما ظهرت كثافات متوسطة في شارع رمسيس وكورنيش ماسبيرو، وظهرت بعض الكثافات المتوسطة بمطلع كوبري 15 مايو، وأخرى أمام المتجه من السادس من أكتوبر إلى منطقة الزمالك أو وسط المدينة.