«الخشت» يتفقد حرم جامعة القاهرة ويجري حوارا مفتوحا مع الطلاب

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، جولة بالحرم الجامعي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، تفقد خلالها استعدادات الجامعة لاستقبال نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها، حيث تزينت الجامعة بالأعلام واللوحات الاسترشادية والترحيبية بالطلاب، بالإضافة إلى تدشين العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية رياضيًا وثقافيًا وفنيًا وعلميًا، إلى جانب موسم ثقافي وفني كبير.

«الخشت» يتفقد معرض الأنشطة الطلابية

وتفقد «الخشت» معرض الأنشطة الطلابية المقام بالحرم الجامعي، وأجرى حوارا مفتوحا مع الطلاب، موجهًا رسالة للطلاب الجدد بأهمية ممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة التي تنمي مهاراتهم، مؤكدًا أن الجامعة تهدف إلى تخريج مواطنين صالحين قادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن، لافتًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، بل التعليم والتثقيف والتدريب.

انتظام الدراسة من اليوم الأول

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى انتهاء كافة الكليات من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.

واستقبلت كليات جامعة القاهرة، اليوم، الطلاب القدامى والجدد بعدما أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2022 - 2023، التي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية.

كما شملت الاستعدادت، توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، وتنظيم عملية دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.