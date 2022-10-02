تفاصيل حادث طريق «طنطا - بسيون».. مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 5 سيارات

لقي 4 أشخاص مصرعهم، بينهم طفل رضيع وسيدة، وأصيب 11 آخرون في حادث طريق «طنطا - بسيون» بنطاق قرية كفر سليمان التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، وذلك إثر اصطدام 5 سيارات «ميكروباص» و«ربع نقل» بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين.

حادث طريق طنطا بسيون

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن ورود بلاغ بوقوع على طريق «طنطا - بسيون» بنطاق قرية كفر سليمان بمركز بسيون، ووجود وفيات ومصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان حادث طريق «طنطا - بسيون»، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية اصطدام 4 سيارات ميكروباص بسيارة ربع نقل بنطاق قرية كفر سليمان، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص بينهم طفل رضيع وسيدة، وإصابة 11 آخرين بكسور وكدمات متفرقة في الجسد.

نقل الضحايا إلى المستشفى

وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان حادث طريق «طنطا - بسيون»، ونُقل المصابون إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على جثث المتوفين في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثث المتوفين والتصريح بدفنها، ومعرفة ملابسات الحادث.