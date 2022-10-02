الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع الشمس خلال النهار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء مستمرة بارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ومازالت مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة لفترات سطوع الشمس خلال النهار.

سنشعر بالأجواء شديدة الحرارة الرطبة على أغلب المناطق

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «سنشعر بالأجواء شديدة الحرارة الرطبة على أغلب المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء».

أجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية في فترات النهار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «أجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية في فترات النهار، ولكن في الليل ومع غياب أشعة الشمس سنبدأ الشعور بالاعتدال في الأجواء على أغلب أنحاء الجمهورية، وبخاصة مع وجود نشاط للرياح خلال فترات المساء، سيقل إحساسنا بنسب الرطوبة ونشعر معه بانخفاض درجات الحرارة».

بداية من الغد ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بـ3 أو 4 درجات

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «بداية من الغد ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بـ3 أو 4 درجات، ونشعر بالأجواء الخريفية على أغلب أنحاء الجمهورية، وسيستمر معنا الانخفاض حتى بدايات الأسبوع المقبل».