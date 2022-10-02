رئيس «النواب» يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

مشروعات قوانين

و مشروع القانون الأول مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه بتاريخ 5/3/2020 في ذات الشأن، ومشروع القانون الثاني مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، بديلا عن مشروع القانون السابق تقديمه بتاريخ 22/1/2022 في ذات الشأن، وأحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

أما مشروع القانون الثالث المُقدم من الحكومة، فهو بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.